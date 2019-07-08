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Tonsillit nedir

Tonsillit, bademciklerin iltahaplanması durumudur.

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Tonsillit'e, beta mikrobunun ve virüslerin neden olduğu bilinmektedir. Bu hastalık çeşitli nedenlerle de ortaya çıkar.

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ORTAYA ÇIKAR

Hasta olan kişi ile temasta bulunmak, hasta birinin eşyalarını kullanmak, kirli gıdalar tüketmek, hayvanlara temas, kirli yüzeylere temas etmek gibi nedenlerle meydana gelebilir.

Tonsillit nedir

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ UYGULANABİLİR

Bademcik iltihabı, kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılan muayene sonucu tespit edilebilir.

Hastalığın tedavisi, hastalığın nedenine göre belirlenir. Bademciklerden alınan örnekle tedavi işlemine başlanabilir.  Tedavide genellikle antibiyotik kullanılır.

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