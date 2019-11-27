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Top gibi fırlatılabilen drone: SQUID

Katlanabilen bir tasarıma sahip SQUID, top gibi havaya fırlatıldıktan sonra açılıyor.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 16:16..
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Caltech Üniversitesi ve NASA'nın Kaliforniya'daki Jet Laboratuvarı mühendisleri tarafından geliştirilen SQUID isimli dronebalistik bir füze gibi fırlatabileceğiniz furbol topu şeklindeki tasarımıyla dikkat çekiyor.

Drone'u top şeklinde yukarı fırlattığınızda, en yüksek noktaya çıktığı anda pervaneleri otomatik olarak açılıp uçmaya başlıyor.

Top gibi fırlatılabilen drone: SQUID - İZLE

Top gibi fırlatılabilen drone: SQUID

KALABALIK ORTAMLARDA DAHA RAHAT KULLANILABİLİR

Kalabalık bir ortamda normal bir drone uçurmak, oldukça tehlikeli olabiliyor. Ancak SQUID, fırlatıldıktan sonra pervaneleri açıldığından, bu gibi ortamlarda herhangi bir tehlike yaratmadan kullanılabiliyor.

Ayrıca tasarım ekibi, doğal afet veya acil durum bölgelerinde de SQUID'in oldukça kullanışlı olacağına inanıyor.

drone

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Top gibi fırlatılabilen drone: SQUID

Top gibi fırlatılabilen drone: SQUID

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