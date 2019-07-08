Toyota, güneş panelli elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor

Elektrikli otomobillerin yaygınlaştığı günümüzde, tıpkı akıllı telefonlardaki gibi şarj sorunları meydana gelebilir. Otomobil üreticisi Toyota ise otomobillerin şarj sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek yeni bir sistem üzerinde çalışıypr.

Elektrikli otomobillerin üzerini kaplayacak güneş enerji panelleri sayesinde araçların seyir halindeyken şarj olmasını sağlayacak Toyota, şu anda bu teknolojiyi test ediyor.

ŞARJ İSTASYONUNA İHTİYAÇ DUYMAYACAK

Toyota Prius PHV ismini taşıyacak aracın motor kaputu, tavanı ve bagaj üst kısmı güneş panelleriyle donatıldı. Bu paneller aracılığıyla güneşten güç alarak aküsünü şarj edebilen otomobil, güneş ışınlarını yeterli oranda alabildiği durumlarda şarj istasyonuna ihtiyaç duymayacak.

Aynı zamanda çevre dostu olması beklenen yeni nesil otomobil, elektrik şebekesinden şarj olma ihtiyacını ortadan kaldırıcağı için maliyeti de düşürecek Satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan otomobilin, ilk resmi sürüşünün ağustos ayı içinde yapılması planlanıyor.

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