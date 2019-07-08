taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7255
Euro
6.4316
Altın
1405.93
Borsa
98509.3
Gram Altın
258.435

Toyota, güneş panelli elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor

Toyota, güneş panelleri sayesinde kendi kendini şarj edebilen elektrikli otomobilleri test ediyor.

DHA | 08.07.2019 - 12:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Elektrikli otomobillerin yaygınlaştığı günümüzde, tıpkı akıllı telefonlardaki gibi şarj sorunları meydana gelebilir. Otomobil üreticisi Toyota ise otomobillerin şarj sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek yeni bir sistem üzerinde çalışıypr.

Elektrikli otomobillerin üzerini kaplayacak güneş enerji panelleri sayesinde araçların seyir halindeyken şarj olmasını sağlayacak Toyota, şu anda bu teknolojiyi test ediyor.

toyota

ŞARJ İSTASYONUNA İHTİYAÇ DUYMAYACAK

Toyota Prius PHV ismini taşıyacak aracın motor kaputu, tavanı ve bagaj üst kısmı güneş panelleriyle donatıldı. Bu paneller aracılığıyla güneşten güç alarak aküsünü şarj edebilen otomobil, güneş ışınlarını yeterli oranda alabildiği durumlarda şarj istasyonuna ihtiyaç duymayacak.

Aynı zamanda çevre dostu olması beklenen yeni nesil otomobil, elektrik şebekesinden şarj olma ihtiyacını ortadan kaldırıcağı için maliyeti de düşürecek Satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan otomobilin, ilk resmi sürüşünün ağustos ayı içinde yapılması planlanıyor.

TOYOTA

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

249
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette

494
Kültür ve Turizm Bakanlığı konser için Sıla ile anlaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı konser için Sıla ile anlaştı

259
Akçakoca'ya turist akını

Akçakoca'ya turist akını

35
Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

105
Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

8
Trump anketlerde önde

Trump anketlerde önde

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir