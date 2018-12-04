Trabzon Kızlar Manastırı yeni görünümüne kavuştu

Tarih ve kültür uygarlık kenti Trabzon’un en önemli tarihi mekanlarından biri olan Kızlar Manastırı’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı.

ASLINA UYGUN RESTORASYONU YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yaptırılan manastır aslına uygun olarak restore edildi. 2014 yılının Mart ayında restorasyon çalışmalarına başlanan manastırda bulunan tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılması projenin en önemli kısmını oluşturdu. 4 yıl süren restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL'ye mal oldu.





DERİNLİKLİ TARİHİ GEÇMİŞ

Boztepe mahallesinde şehre hakim bir yamaçta bir bulunan manastır Pontus Kralı III. Alexios zamanında (1349-1390) iki teras üzerine inşa edildi. Yüksek bir koruma duvarı ile çevrilen manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı.





ZİYARETE AÇILACAK

Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios’un eşi Theodora ve annesi Eirene’nın portreleri yer alıyor.

Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılması restorasyon projesinin en önemli kısmını oluştururken, restorasyonu tamamlanan ve önümüzdeki günlerde ziyaretçilerine açılacağı günü bekleyen Kızlar Manastırı'nın turizmde yeni bir cazibe merkezi olması bekleniyor.







