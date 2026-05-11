Trabzon'da kalkan avı denetimi: 3 bin metrelik ağa el konuldu

Trabzon’da kalkan balığı av yasağı kapsamında sürdürülen denetimlerde, yasa dışı avcılığa büyük darbe vuruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, denize kaçak şekilde bırakıldığı belirlenen yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki kalkan ağına el konuldu. Ağlardan canlı çıkarılan anaç kalkan balıkları ise türün korunması amacıyla koruma altına alındı.

DENETİMLER KARADA VE DENİZDE SÜRÜYOR

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından yürütülen denetimlerde yalnızca deniz alanları değil, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balık halleri ve perakende satış yerleri de kontrol ediliyor.

Gerçekleştirilen uygulamalarda, Su Ürünleri Tebliği kapsamında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı titizlikle inceleniyor.

KALKAN AVI YASAĞI İÇİN YOĞUN MESAİ

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, sürdürülebilir balıkçılığın korunması adına denetimlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Kaplan, özellikle 15 Nisan’da başlayıp 15 Haziran’a kadar devam eden kalkan balığı av yasağı sürecinde yasa dışı avcılıkla mücadelenin yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Kaplan, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve balık popülasyonunun sürdürülebilirliği için ekiplerin sahada aktif görev yaptığını kaydetti.

3 BİN METRELİK KAÇAK AĞ TOPLATILDI

İl Müdürlüğü’ne ait su ürünleri kontrol gemisiyle yapılan denetimlerde, yasa dışı şekilde denize bırakıldığı tespit edilen yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki kalkan ağı ekipler tarafından toplatıldı.

Denetim sırasında ağlarda canlı halde bulunan anaç özellik taşıyan kalkan balıklarının zarar görmeden kurtarıldığı bildirildi.

ANAÇ KALKAN BALIKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Canlı olarak ele geçirilen kalkan balıklarının, türün devamlılığının sağlanması amacıyla Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edildiği açıklandı.

Yetkililer, anaç balıkların balıklandırma ve üretim çalışmalarında kullanılmasının, Karadeniz’deki kalkan popülasyonunun korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK VURGUSU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yasa dışı avcılığın deniz ekosistemine ciddi zarar verdiğini belirterek balıkçılara kurallara uyma çağrısında bulundu.

Yetkililer ayrıca av yasakları süresince yapılacak denetimlerin artarak devam edeceğini ve kaçak avcılığa karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.