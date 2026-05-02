Trabzonspor - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Akyazı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek.

Mücadele BeIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan

32. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.

İLK YARI KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU

Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.