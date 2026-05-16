Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'yi açıklamaya hazırlanıyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 3. bitirmeyi garantileyen, Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, yeni sezonun ilk hamlesini orta saha bölgesine yapacak.

Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi, transferini açıklamaya hazırlanıyor.

3 YILLIK ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

GENOA VEDA ETTİ

Öte yandan İtalya Serie A ekibi Genoa da Ukraynalı futbolcuya veda etti.

“Ruslan'a, kırmızı ve maviyi tenimize işleyerek yaşadığımız bu muhteşem macera için teşekkürler. İyisiyle kötüsüyle, formaya olan tutkun ve sevgin silinmez bir iz bırakacak. Tüm Genoa sana içten bir selam gönderiyor; yıllardır evin olan ve yıllarca öyle kalacak bu yerde ayakta alkışlanmaya hazırsın. Baştan, sonsuza dek.”

BU SEZON NE YAPTI?

Genoa'nın 2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Marsilya'dan 7.70 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Malinovskyi, bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

70 kez Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.