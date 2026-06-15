Trabzonspor'un Fildişili yıldızı Christ Inao Oulai'den zafer dansı
Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai, ülkesi Fildişi Sahili'yle Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini Ekvador karşısında aldı. Karşılaşma sonu soyunma odasına ise Oulai'nin dansı damga vurdu. İşte o anlar...
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Trabzonspor’un genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.
Genç Oulai, iyi formunun ödülünü ise ülkesi Fildişi Sahili'yle Dünya Kupası'na giderek aldı.
Bugün ise Fildişi Sahili, 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında Ekvador ile karşı karşıya geldi.
Mücadele Fildişi Sahili'nin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
GALİBİYETİ SOYUNMA ODASINDA DANS EDEREK KUTLADI
Bordo-mavililerde top koşturan Christ Oulai ise 77'de ülkesi adına oyuna girdi.
Maçın bitimiyle birlikte Fildişi Sahili'nin soyunma odasından renkli görüntüler geldi.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Oulai'nin mücadele sonrası soyunma odasında zafer dansı yaptığı anlar yer aldı.
İşte Oulai'nin zafer dansı...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi