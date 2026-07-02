Trafikte kaynak yapmaya çalıştı, kazaya neden oldu

Trafikte bazı vatandaşlar, kurallara uymamakta ısrar ediyor.

Meclis'ten geçen düzenleme ile trafikte kurallara uymayanlar için cezalar artırıldı.

Ancak buna rağmen Ankara'da bir sürücü, makas atarak trafiği felç etti.

MAKAS ATTI, TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Ankara'da makas atarak öne geçmeye çalışan bir sürücü, iki araca çarptı ve trafiği de tamamen kilitledi.

HERKESİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Kurnazlık yaparak ilerlemeye çalışan sürücü, hem diğer araç sahiplerinin canını tehlikeye attı hem de tepki çekti.

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDAN İNDİ

Makas atan sürücünün çarptığı araç sahipleri, ne olduğunu anlamak için araçlarından indi.

Makas atan sürücüye tepki gösteren araç sahipleri, uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı.

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