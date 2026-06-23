Tribünde pankart açtı: 100 yaşındaki Messi hayranı Dünya Kupası'nda

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Dünya Kupası'nda Arjantin- Avusturya mücadelesine efsane futbolcu Lionel Messi damga vurdu.

Messi'nin iki gol attığı karşılaşmada Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Ünlü futbolcunun performansının yanı sıra tribünlerdeki bir taraftar da ilgi odağı oldu.

Pankartı dikkat çekti

Dünya Kupası karşılaşmasını izlemeye gelen 100 yaşındaki kadın taraftar, elindeki Messi pankartıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AT&T Stadı'ndaki mücadelede kameraların sık sık gösterdiği yaşlı taraftarın, uzun yıllardır Lionel Messi hayranı olduğu belirtildi.

Üzerinde Arjantin bayrağı renkleri bulunan pankartında, efsane futbolcuya destek mesajları yer aldı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Messi sevgisinin yaşı yok" yorumları yaparken, görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.