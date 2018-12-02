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TRT World Paris'ten canlı yayında

Gezi olayları sırasında Türkiye'den canlı yayın yapan medya devleri Paris olaylarını görmezden gelirken TRT World sahaya indi.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 10:52..
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TRT World Paris'ten canlı yayında

BBC, CNN, France 24...

2013 yılında başlatılan Gezi olayları sırasında dünyanın önde gelen basın kuruluşları İstanbul'dan canlı yayınlar yaparak göstericilere cesaret veriyordu.

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan gösteriler, Avrupa'ya yayılmaya başladı.

İstanbul'daki göstericileri aktivist olarak gösteren medya kuruluşları, Paris'teki eylemlere gözünü kapadı.

PARİS GERÇEKLERİ TRT WORLD'DE

Dünyanın önde gelen medya kuruluşları Paris sokaklarında yaşanan kaosu göstermekten kaçınırken TRT World sahaya indi.

Paris sokaklarında yaşanan şiddet olaylarını tüm gerçekliğiyle ekrana taşıyan TRT World, eylemcilerle de kısa röportajlar yaptı.

TRT World tarafından Fransa'dan yapılan canlı yayınlar, ülkede yaşananları ortaya koydu.

TRT HABER GÖSTERİCİLERİN İÇİNDEN BİLDİRDİ

TRT Haber ekibi de Paris sokaklarında yaşananları canlı olarak detaylı bir şekilde ekrana getiriyor.

Fransız polisinin göstericilere karşı kullandığı orantısız şiddet, TRT Haber objektiflerine yansıdı.

TRT World Paris'ten canlı yayında

TRT World Paris'ten canlı yayında VİDEO

TRT World Paris'ten canlı yayında

TRT World Paris'ten canlı yayında

TRT World Paris'ten canlı yayında

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