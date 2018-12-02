TRT World Paris'ten canlı yayında

Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci uçağına davet etti

1 Putin: Trump’la Ukrayna krizini görüştük Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı kısa görüşmede Ukrayna krizini ele aldıklarını söyledi.

2 Cumhuriyet boyunca Türk madeni parası Cumhuriyet dönemi boyunca basılan Türk madeni paralarının en ilginç özelliklerini sizler için topladık. Bilinenin aksine basılan 96 madeni paranın yarıya yakınında Atatürk portresi yok.

3 Otomotiv tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, Kasım ayında çifte rekora imza attı.

4 Akın İpek ile Hakan Şükür'ün görüşme trafiği deşifre oldu FETÖ firarisi Hakan Şükür ile 17-25 Aralık sürecinde irtibat halinde olduğu tespit edilen bir diğer FETÖ firarisi Akın İpek'in, 28 kez görüştüğü kayıtlara geçti.

5 Terim ve Güneş'in derbi taktikleri Süper Lig'de kritik derbi öncesi Şenol Güneş'in taktiği erken gol bulmak, Terim'in silahı ise Cezayirli Feghouli.

6 Evine ateş eden şahısı öldürdü Evine kurusıkı ile ateş eden husumetlisini av tüfeği ile karşılık vererek öldürdü.