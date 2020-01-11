Trump, ABD askerlerini Irak'tan çekmek için para istedi

ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı.

"IRAK YATIRIM PARALARINI GERİ ÖDESİN"

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak yönetiminin ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etmesine ilişkin yorumda bulunan ABD Başkanı, bölgedeki askerlerin ancak ödeme karşılığında geri çekileceğini söyledi.

Ingraham’ın, Irak siyasetinde ABD'nin askeri varlığını yeniden tartışmaya açılması sorularına Trump şu yanıtı verdi: "Irak'ta dünyanın en pahalı havalimanı tesislerinden birini oluşturmuşuz. Eğer ayrılacaksak bize elçilikler için, inşa ettiğimiz yapılar için, yaptığımız yatırım için para ödemek zorundasınız. 35 milyar dolar para harcamışız. Bence onlar da bu parayı ödeme konusunda hemfikir olacaklardır. Yoksa biz orada kalacağız."