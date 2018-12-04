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Trump: ABD'nin savunma harcaması çılgınlık

ABD Başkanı Donald Trump, silahlanma yarışının önünü alabilmek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi.

AA | 04.12.2018 - 01:59..
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Trump: ABD'nin savunma harcaması çılgınlık

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından silahlanma yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"SİLAH İÇİN 716 MİLYAR DOLAR HARCADIK"

Trump, paylaşımında, "Gelecek bir zamanda Devlet Başkanı Şi ve Devlet Başkanı Putin ve ben bir araya gelip bu büyük ve rahatsız edici silah yarışını anlamlı bir şekilde durdurmayı konuşabileceğimizden eminin. ABD, bu yıl (bu yarışa) 716 milyar dolar harcadı. Çılgınlık!" ifadelerini kullandı.

Trump: ABD'nin savunma harcaması çılgınlık

TRUMP'A TEPKİLER: "MESAJI GERÇEKÇİ DEĞİL"

Birçok açıklamasında ABD ordusunun büyüklüğü ve gücünden bahseden ve kendi yönetiminin orduya en fazla bütçe ayıran yönetim olduğunu dile getiren Trump'ın bu değerlendirmesi, Amerikan medyasında farklı tepkiler topladı.

Trump: ABD'nin savunma harcaması çılgınlık

Bazı haberlerde Trump'ın mesajının "gerçekçi" bulunmadığı ve Başkan'ın askeri bir stratejiye sahip olmadığı ileri sürüldü.

MATTİS: "PAYLAŞIMLARI GÖRMEDİM"

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'e, Pentagon'da yapılan bir tören öncesinde Trump'ın açıklamaları soruldu. Mattis, Trump'ın paylaşımlarını görmediğini söylemekle yetindi ve yorum yapmaktan kaçındı.

PENTAGON'UN 717 MİLYAR DOLARLIK  BÜTÇESİNİ ONAYLAMIŞTI

Pentagon'un 2019 mali yılı bütçesi 717 milyar dolar olarak belirlenmiş ve ABD Başkanı Trump tarafından onaylanmıştı.

Trump: ABD'nin savunma harcaması çılgınlık

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