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Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası

ABD Başkanı'nın, Almanya merkezli aşı şirketini ülkeye taşımak istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 09:01..
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Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası

Koronavirüs salgını tüm dünyada binlerce ölüme neden olurken, Alman basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Welt am Sonntag gazetesinin Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, virüs tedavisi için aşı geliştirmeye çalışan Tübingen merkezli CureVac'i ülkesine çekmek için para teklifinde bulundu iddia edildi.

"ABD'NİN TEKELİNDE OLSUN" TEKLİFİ

Haberde, Trump'ın, CureVac'in üzerine çalıştığı aşının haklarının ABD'nin tekelinde kalmasını istediği öne sürüldü.

Alman hükümetinin, yaşananlar karşısında söz konusu ilaç şirketine mali yardım sunmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca, ABD ile Almanya arasında aşı konusunda çekişme yaşandığı da kaydedildi.

Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası

İDDİALAR REDDEDİLDİ

ABD'nin Boston kentinde de laboratuvarı bulunan CureVac ise "satın alınma" iddialarını reddediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "CureVac, dünyadaki insanları korumak için mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz ve şirketimizi veya teknolojimizi satın alma teklifleri hakkındaki iddiaları reddediyoruz." denildi.

BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLDİ

CureVac'in önceki CEO Daniel Menichella'nın, koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Beyaz Saray'a davet edildiği ifade edilmişti.

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