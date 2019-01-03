Trump attığı 'yaptırım' tweetini poster yaptırdı

ABD Başkanı Donald Trump, dün ilk bakanlar kurulu toplantısını düzenledi. Basına açık düzenlenen toplantıda, ilginç bir detay da dikkatlerden kaçmadı.
POSTERİ MASASINA KOYDU
Sık sık attığı tweetlerle gündeme oturan ABD Başkanı Trump, bu kez attığı tweeti poster yapıp masasına koydurttu.
"YAPTIRIMLAR GELİYOR"
Trump, İran'a yapılacak yaptırımlarla alakalı 2018 yılında bir tweet atmıştı. Game of Thrones'tan da etkilenerek hazırlanan görseli tweet atan ABD Başkanı altına, "Yaptırımlar geliyor." şeklinde bir not da paylaşmıştı.
'YAPTIRIMLAR DEVAM EDEBİLİR' SİNYALİ
Dün masasına bu posteri koyan ABD Başkanı'nın, petrol nedeniyle İran'a yönelik yaptırımların devam edeceği düşünülüyor.