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Trump attığı 'yaptırım' tweetini poster yaptırdı

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği toplantıda, İran'la ilgili attığı bir tweeti poster yapıp masasına koydurttu.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 11:02..
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ABD Başkanı Donald Trump, dün ilk bakanlar kurulu toplantısını düzenledi. Basına açık düzenlenen toplantıda, ilginç bir detay da dikkatlerden kaçmadı.

Trump attığı 'yaptırım' tweetini poster yaptırdı

POSTERİ MASASINA KOYDU

Sık sık attığı tweetlerle gündeme oturan ABD Başkanı Trump, bu kez attığı tweeti poster yapıp masasına koydurttu.

Trump attığı 'yaptırım' tweetini poster yaptırdı

 

"YAPTIRIMLAR GELİYOR"

Trump, İran'a yapılacak yaptırımlarla alakalı 2018 yılında bir tweet atmıştı. Game of Thrones'tan da etkilenerek hazırlanan görseli tweet atan ABD Başkanı altına, "Yaptırımlar geliyor." şeklinde bir not da paylaşmıştı.

Trump attığı 'yaptırım' tweetini poster yaptırdı

'YAPTIRIMLAR DEVAM EDEBİLİR' SİNYALİ

Dün masasına bu posteri koyan ABD Başkanı'nın, petrol nedeniyle İran'a yönelik yaptırımların devam edeceği düşünülüyor.

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