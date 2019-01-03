Trump attığı 'yaptırım' tweetini poster yaptırdı

Başta Tayland, Endonezya ve Vietnam sularında yüzen bu kayıklar, tropik meyveler, taze taze içmeye hazır Hindistan cevizleri ve dahası, poşetlere sığdıramayacağın rengarenk sebzelerle dolu.

2019-TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 10 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Sezon başında takım bulamayan Sabri Sarıoğlu, Sercan Yıldırım ve Volkan Şen gibi futbolcular, ocak ayı transfer döneminin açılmasını bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği toplantıda İran'la ilgili attığı bir tweeti poster yapıp masasına koydurttu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılında Nijer, Macaristan ve Kırım’ın da içerisinde bulunduğu 10 ayrı ülke ve bölgede 4 ayrı dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, başta Başkan Ali Koç olmak üzere herkesten özür dilediğini söyledi.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.