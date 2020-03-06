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Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın

ABD Başkanı Donald Trump, seçmenleriyle bir araya geldiği canlı yayında, Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı korumanın anlamsız olduğunu söyledi.

AA | 06.03.2020 - 08:13..
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Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın

ABD Başkanı Donald Trump, Fox televizyonunun Pensilvanya'dan yaptığı canlı yayında seçmenleri ile bir araya gelerek hem Fox News muhabirlerinin hem de seçmenlerinin sorularını yanıtladı.

Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın

"SURİYE İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SINIRI NİYE KORUDUK Kİ?"

Artık Suriye ya da Afganistan'a daha fazla asker göndermenin işe yaramadığını ve askerlerini çekme kararı alması üzerine eski Savunma Bakanı James Mattis ile de bu konuda anlaşmazlığa düştüğünü belirten Trump, "Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı koruyorduk. Neden bunu yapıyorduk ki? Bırakalım (Suriye ve Türkiye) kendileri savaşsın. Biz neden bunu yapıyorduk ki?" diye konuştu.

Suriye'deki DEAŞ varlığını da yüzde yüz yok ettiklerini savunan Trump, Suriye'de petrolü korumak için bir grup askeri orada bıraktıklarını kaydetti.

Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın

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