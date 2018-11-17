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Trump: Çin anlaşmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ülkesiyle ticaret sorunlarını çözmek istediğini belirtti.

AA | 17.11.2018 - 06:28..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BANA UZUN BİRLİSTE GÖNDERDİLER"

Çin'in tıkanan ticaret müzakerelerini yeniden başlatmak üzere yeni bir açılımda bulunduğu haberlerini teyit eden Trump, "Çin bir anlaşma varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." ifadesini kullandı.

"ÇİN'İN ŞARTLARI HENÜZ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Trump, Çin'in sunduğu şartların henüz ABD için kabul edilebilir olmadığını ifade etmesine karşın, görüşmelerin iyi gittiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, ABD borsalarında endeksler, Trump'ın "dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının sona erebileceği" sinyalini veren açıklamalarının ardından yükseldi.

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