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Trump: Çin bizimle anlaşmazsa zarar görecek

Çin'in kendilerine misillemede bulunursa işlerin kötüleşeceğini söyleyen Trump, "Tarifelerden kaçınmak için ürünleri ABD'den alın." dedi.

AA | 13.05.2019 - 13:59..
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de 200 milyar dolar tutarında ithalat için gümrük tarifesinin yüzde 25'e yükseltilmesinin Amerikalı tüketicilere sıkıntı vereceği eleştirilerine yanıt verdi.

"ÇİN ÜRÜNLERİNİ DESTEKLİYOR"

Trump, Çin'e uygulanan tarifelerin bedelini Amerikalı tüketicilerin ödemeleri için bir neden olmadığını savunan Trump, "Şu kanıtlandı ki tarifelerin sadece yüzde 4'ünü ABD, yüzde 21'ini Çin ödüyor, çünkü ürünlere çok büyük oranda sübvansiyon, destekleme sağlıyor" diye konuştu.

"ABD'DEN ALIRSANIZ TARİFEDEN KURTULURSUNUZ"

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Tarifelerden tamamen kaçınmak mümkün. Eğer tarife olmayan bir ülkeye yönelik veya ürünü ABD içinden alırsanız tarifelerden kurtulabilirsiniz" dedi.

Trump: Çin bizimle anlaşmazsa zarar görecek

"ÇİN MİSİLLEMEDE BULUNURSA İŞLER KÖTÜLEŞİR"

Tarifelerle karşılaşan birçok şirketin Çin'i Vietnam ve diğer Asya ülkeleri için terk ettiklerini savunan Trump, "Bu nedenle Çin bir anlaşma yapmayı çok fazla istiyor. Tarifeler nedeniyle Çin ile iş yapan hiç kimse kalmayacak. Bu Çin için çok kötü, ABD için çok iyi. Çin, ABD ile ticaretin avantajlarını yıllardan bu yana kullandı. Bu nedenle Çin misillemede bulunmamalı, çünkü bu sadece işleri daha da kötüleştirir" diye konuştu.

"ABD ile bir anlaşma yapılmaması halinde bunun Çin'i çok kötü şekilde etkimeyeceğini Devlet Başkanı Xi ve birçok Çinli dostuma açık şekilde söyledim." ifadelerini kullanan Trump, "Çünkü tarifeler şirketleri Çin'i başka ülkeler için terk etmeye zorlayacak. Çin'den alım yapmak çok pahalı olacak." dedi.


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