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Trump Çin ekonomisini bitirmekte kararlı

ABD Başkanı Trump, görevde olduğu süre boyunca Çin'in süper güç olamayacağını söyledi.

DHA | 20.05.2019 - 14:50..
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Amerika ile Çin arasındaki gerilim günden güne yükseliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları gerilimin daha da yükseleceğini kanıtlar nitelikte.

FOX News'e konuşan Trump, görevde olduğu süreçte Çin'in süper güç olamayacağını dile getirdi.

"BİZİM EKONOMİMİZ FANTASTİK DURUMDA"

Donald Trump, “Milyarlarca dolar alıyoruz. Net olarak görülüyor ki Çin bizim kadar iyi durumda değil. Çin’in ekonomisi çok iyi değil. Bizim ekonomimiz fantastik durumda. Eğer Hillary Clinton başkan olsaydı, şu an Çin bizden daha iyi durumda olurdu. Ama şimdi bize yaklaşamazlar bile. Ben görevde olduğum sürece, Çin asla süper güç olmayacak” şeklinde konuştu.

Trump Çin ekonomisini bitirmekte kararlı

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