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Trump: Çin ile ticaret görüşmeleri çok iyi geçiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi.

DHA | 08.01.2019 - 17:39..
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Pazartesi günü Pekin’de başlayan iki günlük ticaret görüşmeleri hakkında, iki taraf da olumlu beklentileri olduğunu belirtmişti.

TİCARET GERGİNLİKLERİ EŞİT KOŞULLARDA ÇÖZÜLECEK

ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, toplantı sonunda ABD ve Çin’in kabul edebileceği makul bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini kuvvetli gördüğünü söylerken, Çin Dışişleri Bakanlığı ticaret gerginliklerini eşit koşullarda çözmek gerektiğini ifade etti.

Trump: Çin ile ticaret görüşmeleri çok iyi geçiyor

"ÇOK İYİ GEÇİYOR"

Konuyla ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini" duyurdu.

Trump: Çin ile ticaret görüşmeleri çok iyi geçiyor

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