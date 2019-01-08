Trump: Çin ile ticaret görüşmeleri çok iyi geçiyor

Pazartesi günü Pekin’de başlayan iki günlük ticaret görüşmeleri hakkında, iki taraf da olumlu beklentileri olduğunu belirtmişti.

TİCARET GERGİNLİKLERİ EŞİT KOŞULLARDA ÇÖZÜLECEK

ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, toplantı sonunda ABD ve Çin’in kabul edebileceği makul bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini kuvvetli gördüğünü söylerken, Çin Dışişleri Bakanlığı ticaret gerginliklerini eşit koşullarda çözmek gerektiğini ifade etti.

"ÇOK İYİ GEÇİYOR"

Konuyla ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini" duyurdu.