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Trump, Çin'i mağlup ettiğini düşünüyor

ABD Başkanı Trump, ticaret savaşını sonlanması için Çin'in anlaşma yapmak istediğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 11.11.2019 - 13:10..
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Trump, Çin'i mağlup ettiğini düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile girdiği ticaret savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin ile yapılan görüşmelerin "çok iyi" gittiğini belirten ABD Başkanı, Pekin’in anlaşmayı istediğini vurgulayarak, “Benim istediğimden daha fazla istiyorlar” dedi.

EK VERGİLER KALKMADI

Trump ayrıca, ABD’nin Çin’e uyguladığı ek vergileri kaldırma yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

"ÇOK FAZLA OLUMLU GELİŞME OLUYOR"

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eğer doğru anlaşmayı yapmayacaksak, anlaşma yapmayacağız. Çok fazla olumlu gelişme oluyor.” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ise perşembe günü yaptığı açıklamada, “Eğer ortada bir uzlaşmanın ilk aşaması varsa, tarife anlaşmaları ve taahhütler de söz konusu olacaktır.” demişti.

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