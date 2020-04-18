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Trump, Demokrat eyalet valilerine savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetimindeki Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinde önlemlerin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden destek verdi.

AA |
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Trump, Demokrat eyalet valilerine savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinde, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden arka çıktı.

Söz konusu mesajlarında Trump, protestocuların da slogan olarak kullandığı, "Minnesota'ya özgürlük" ve "Michigan'a özgürlük" ifadelerine yer verdi.

Trump, Demokrat eyalet valilerine savaş açtı

"VİRGİNİA'YA ÖZGÜRLÜK"

Virginia için attığı tweetinde de halka silah taşıma hakkı tanıyan ABD anayasasının ikinci maddesine işaret eden Trump, "Virginia'ya özgürlük, 2. maddedeki haklarınızı koruyun. Bu hakkınız kuşatma altında." değerlendirmesini yaptı.

Virginia'nın Demokrat Valisi Ralph Northam, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından eyaletteki silah satış şartlarını ağırlaştırmıştı.

Öte yandan, ABD'de eyalet valililerinin "Evde kalın" talimatları da dahil olmak üzere virüs önlemlerinin sürelerinin uzatılması, protestolara yol açtı.

Trump, Demokrat eyalet valilerine savaş açtı

TRUMP, ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİNDEN YANA

Michigan'daki protestolarda ise silahlı grupların olması ülke gündemini meşgul ederken ilerleyen günlerde protestoların daha çok eyalete yayılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump virüs önlemlerinin mümkün olan en kısa sürede gevşetilerek hayatın normale dönmesi gerektiğini savunuyor.

Beyaz Saray dün bu bağlamda, önlemlerin 3 aşamalı olarak gevşetilmesine yönelik bir plan yayımlamış, nihai kararı eyalet valilerine bırakmıştı.

Trump, Demokrat eyalet valilerine savaş açtı

TRUMP'TAN NEW YORK VALİSİNE: "SESİNİ KES"

Öte yandan Trump, Twitter hesabından New York Valisi Andrew Cuomo'ya da yüklenerek "Vali Cuomo, vaktini daha çok işe ve daha az şikayete ayırmalı. Buradan yürü git ve işini yap. Sesini kes." ifadesini kullandı.

New York'a diğer tüm eyaletlerden daha çok para ve ekipman desteği sağlandığına işaret eden Trump, "Binlerce hastane yatağı inşa ettik, bunlara ihtiyaç duymadınız ya da kullanmadınız. Sizin önceden edinmeniz gereken çok sayıda solunum cihazını biz verdik, yapmanız gereken test yardımını da biz ulaştırdık. Ama sizden hiç teşekkür duymadık. Virüse ilişkin sayılarınız hiç iyi değil. Az laf, çok iş." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Eyaletler test kapasitelerini artırmalı." çağrısı da yaptı.

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