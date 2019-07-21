taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Trump, gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'e kefil oldu

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç'in başkenti Stockholm'de gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'nin serbest bırakılması için İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i aradı.

AA | 21.07.2019 - 04:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile yaptığı telefon görüşmesinden Rocky’ye şahsen kefil oldu. Trump attığı Tweet’te, Löfven’in kendisine rapçinin adil yargılanacağına dair söz verdiğini açıkladı.

Trump, gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'e kefil oldu

SOKAK KAVGASINDA GÖZALTINA ALINDI

ASAP Rocky, İsveç başkentinde düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahneye çıktıktan sonra karıştığı, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. İsveç polisi, Stockholm şehir merkezinde çıkan kavgayla ilgili soruşturma devam ederken, ABD’li rap yıldızının 25 Temmuz’a kadar nezarette kalmasına karar verdi.

Donald Trump yanı sıra ABD’de pek çok ünlü de Stockholm yönetimine ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

36
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

24
Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

40
Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

5
Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

3
Maçka Parkı kapkaççısı 3 kişi yakalandı

Maçka Parkı kapkaççısı 3 kişi yakalandı

9
Trump, gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'e kefil oldu

Trump, gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'e kefil oldu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir