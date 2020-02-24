Trump, Hindistan'da 100 bin kişiye seslendi

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a iki günlük resmi ziyaret düzenledi.

Trump, programı kapsamında Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu’nda, yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti.

TRUMP'TAN PAKİSTAN MESAJI

Trump konuşmasında, "ABD ve Hindistan, teröristleri durdurmak ve onların ideolojileriyle mücadele etmek için birlikte çalışmaya kararlıdır. Bu sebeple göreve başladığımdan beri yönetimim, Pakistan ile sınırdaki terör örgütlerini bitirmek için çok olumlu şekilde çalışıyor." dedi.

Pakistan ile ilişkilerin çok iyi olduğunun altını çizen Trump, "Bu çabalar sayesinde, Pakistan ile bilimsel ilerleme kaydetmeye başlıyoruz." diye konuştu.

TRUMP İÇİN KURŞUN GEÇİRMEZ CAM

Bu arada ABD Başkanı, konuşmasını sahneye kurulan kurşun geçirmez camın arkasından gerçekleştirdi.

YENİ DELHİ İLE 3 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA ANLAŞMASI

Trump, ABD'nin gezegendeki en iyi ve en korkulan askeri teçhizatı Hindistan'a sunmayı dört gözle beklediğini belirterek, Yeni Delhi yönetimiyle yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

"HİNT - PASİFİK BÖLGESİNİ KORUYACAĞIZ"

ABD'nin, savunma alanında Hindistan'ın önde gelen ortağı olması gerektiğine inandığını ifade eden Trump, "Birlikte egemenliğimizi, güvenliğimizi savunacağız, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini çocuklarımız ve gelecek birçok nesil için koruyacağız." şeklinde konuştu.

Trump, daha sorna eşi Melani Trump ile Tac Mahal'i ziyaret etti.