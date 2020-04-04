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Trump ile aynı ortamda olacaklara korona testi şartı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese yeni tip koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getirdi.

AA |
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Trump ile aynı ortamda olacaklara korona testi şartı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ABD Başkanı Donald Trump ve  Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sağlığının korunması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Trump ile aynı ortamda olacaklara korona testi şartı

YANLARINA YAKLAŞACAKLARA TEST ŞARTI

Deere açıklamada, "Bugünden itibaren, Trump ya da Pence ile yakın mesafede bulanacak herkes, Kovid-19 testi yaptıracak. Bu test ile belirti göstermeyen kişilerin virüsü Trump ya da Pence'e bulaştırma olasılığının azaltılması amaçlanıyor." ifadesini kullandı.

Trump ile aynı ortamda olacaklara korona testi şartı

GAZETECİLER KAPSAM DIŞI

Öte yandan Beyaz Saray muhabirlerine göre, söz konusu düzenleme gazetecilere uygulanmayacak.

Trump ile aynı ortamda olacaklara korona testi şartı

YENİ TESTE GEREK DUYULMADI

Halihazırda, Trump'ın basın toplantılarına katılan gazetecileri kısıtlayan Beyaz Saray, basın odasındaki gazetecilerin Trump ve Pence ile belirli bir mesafeyi koruduğunu, bu nedenle de teste gerek olmadığını belirtti.

TRUMP'IN 2. TESTİ DE NEGATİF

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta ve dün Kovid-19 testi yaptırmıştı, her iki testin de sonucu "negatif" çıkmıştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ofisinde çalışan bir kişide virüs tespit edilmesinin ardından 21 Mart'ta test yaptırmış ve sonucun "negatif" olduğu açıklanmıştı.

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