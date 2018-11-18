Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı vahşice

Fox News kanalına röportaj veren Trump, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarının ABD'nin elinde olduğunu teyit etti ve kayıt hakkında detaylı bilgi aldığını ifade etti.

"VAHŞİCE VE BERBATTI"

Ses kayıtlarını "acı çekme tapesi" olarak niteleyen Trump, "Kaydı duymak istemedim, dinlemek için bir sebebim de yoktu. Oldukça şiddet dolu, vahşice ve berbattı." diye konuştu.

"İYİ BİR MÜTTEFKİMİZİ BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Suudi yetkililere yaptırım uyguladıklarını hatırlatan Trump, "Aynı zamanda bir müttefikimiz söz konusu ve birçok noktada çok iyi olan bir müttefiki bırakmak istemiyorum." dedi.