Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı

ABD Başkanı Donald Trump, ilk Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın ardından ikincisi William Barr'la da kamuoyu önünde kavgaya tutuştu.

Kavga, Cumhuriyetçi Parti'nin ünlü ve kıdemli siyasi danışmanlarından Roger Stone'un Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturmasında tanıkları yönlendirdiği, yanlış ifade verdiği, yargı sürecini engellediği gibi suçlamalardan 7 mahkumiyet alması üzerinden koptu.

TRUMP CEZAYI ADİL BULMADI, SAVCILAR ÇEKİLDİ

Trump'la iş ortaklığı olan ve 2016 seçim kampanyasında da görev alan Stone hakkında 7-9 yıl arası hapis cezası isteyen savcılar, ABD Başkanı'nın bu talebi 'utanç verici, korkunç ve adil olmayan bir durum' diye nitelediği, 'bu adaletsizliğe izin veremeyeceğini' söylediği tweetiyle karşılaştı.

Ardından Adalet Bakanlığı'nın daha düşük bir ceza talebi tavsiyesinde bulunmasını, savcıların davadan çekilmesi izlemiş, hatta sözkonusu dört savcıdan biri adalet bakanlığına istifasını vermişti.

Bunun üzerine ABD Başkanı ile Adalet Bakanı arasında yargıya müdahale konusunda söz düellosu çıktı.

"TRUMP'IN TWEETLERİ YÜZÜNDEN ZOR DURUMDA KALDIK"

Barr, perşembe günü ABC News kanalında yayımlanan özel demecinde Trump'ın tweetlerine isyan etti:

"Adalet Bakanlığı ve burada çalışanlarla, süren davalarla, hakimlerle ilgili kamuoyuna yapılan açıklama ve atılan tweet mesajları benim işimi yapmamı, mahkemelerin ve bakanlığın bütünlüklü şekilde çalışmasını sağlamamı imkansız hale getiriyor."

Savcıların talebinden önce kendisinin ve bakanlığın daha az bir ceza verilmesi tavsiyesinde bulunduğunu, ancak Trump’ın attığı eleştiri dolu mesajın kendilerini zor duruma soktuğunu söyleyen Barr, "Doğru karar olduğunu düşündüğünüz şeye göre mi hükmünüzü veriyorsunuz? Yoksa atılan bir 'tweet' yüzünden mi? Bu da sosyal medya paylaşımlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor" dedi.

"BAŞKAN'IN ZORBALIĞINA İZİN VERMEM"

Ne medya ne Kongre ne de Başkan'ın kendisine zorbalık yapmasına izin vereceğini dile getiren Barr, Trump'ı tweetleriyle yargıya müdahaleyi kesmeye çağırdı:

"Artık Adalet Bakanlığı’nın suç davaları hakkında 'tweet' atmaya son vermenin zamanı geldi."





"BAŞKAN OLARAK YARGIYA MÜDAHALE HAKKIM VAR"

Ancak Trump buna da Twitter'dan yanıt verdi.

ABD Başkanı, Adalet Bakanlığı'nın müdahil olduğu davalara müdahalede bulunmanın 'yasal hakkı' olduğunu, ama bugüne dek bu hakkı kullanmadığını iddia etti.

Barr'ın "ABD Başkanı hiçbir zaman benden bir ceza davasında herhangi bir şey yapmamı istemedi" sözünü cımbızlayan Trump, "Bu, Başkan olarak bunu yapmaya yasal hakkım olmadığı anlamına gelmiyor, bu hakkım var, ama bugüne dek yapmamayı tercih ettim" dedi.

İlk etapta ABD Adalet Bakanlığı, Başkan'ın tweetiyle​ ilgili yorum yapmadı.

WİKİLİEKS'TEKİ CLİNTON BELGELERİ

Trump'ın eski dostu Stone, Mueller soruşturması sırasında, 2016 başkanlık seçimi kampanyasında Trump'ın Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın seçim kampanyasının e-postalarının hacklenip WikiLeaks'te yayımlanmasına aracılık etmekle ithamıyla karşılaşmıştı.