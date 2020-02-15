taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı

ABD Adalet Bakanı William Barr, TV'ye çıkıp 'İşimi yapmamı imkansız hale getiriyor' sözleriyle Trump'a isyan ederken Donald Trump, 'Başkan olarak müdahale hakkım var' dedi.

AA | 15.02.2020 - 03:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı

ABD Başkanı Donald Trump, ilk Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın ardından ikincisi William Barr'la da kamuoyu önünde kavgaya tutuştu.

Kavga, Cumhuriyetçi Parti'nin ünlü ve kıdemli siyasi danışmanlarından Roger Stone'un Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturmasında tanıkları yönlendirdiği, yanlış ifade verdiği, yargı sürecini engellediği gibi suçlamalardan 7 mahkumiyet alması üzerinden koptu.

Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı

TRUMP CEZAYI ADİL BULMADI, SAVCILAR ÇEKİLDİ

Trump'la iş ortaklığı olan ve 2016 seçim kampanyasında da görev alan Stone hakkında 7-9 yıl arası hapis cezası isteyen savcılar, ABD Başkanı'nın bu talebi 'utanç verici, korkunç ve adil olmayan bir durum' diye nitelediği, 'bu adaletsizliğe izin veremeyeceğini' söylediği tweetiyle karşılaştı.

Ardından Adalet Bakanlığı'nın daha düşük bir ceza talebi tavsiyesinde bulunmasını, savcıların davadan çekilmesi izlemiş, hatta sözkonusu dört savcıdan biri adalet bakanlığına istifasını vermişti.

Bunun üzerine ABD Başkanı ile Adalet Bakanı arasında yargıya müdahale konusunda söz düellosu çıktı.

Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı

"TRUMP'IN TWEETLERİ YÜZÜNDEN ZOR DURUMDA KALDIK"

Barr, perşembe günü ABC News kanalında yayımlanan özel demecinde Trump'ın tweetlerine isyan etti:

"Adalet Bakanlığı ve burada çalışanlarla, süren davalarla, hakimlerle ilgili kamuoyuna yapılan açıklama ve atılan tweet mesajları benim işimi yapmamı, mahkemelerin ve bakanlığın bütünlüklü şekilde çalışmasını sağlamamı imkansız hale getiriyor."

Savcıların talebinden önce kendisinin ve bakanlığın daha az bir ceza verilmesi tavsiyesinde bulunduğunu, ancak Trump’ın attığı eleştiri dolu mesajın kendilerini zor duruma soktuğunu söyleyen Barr, "Doğru karar olduğunu düşündüğünüz şeye göre mi hükmünüzü veriyorsunuz? Yoksa atılan bir 'tweet' yüzünden mi? Bu da sosyal medya paylaşımlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor" dedi.

Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı

"BAŞKAN'IN ZORBALIĞINA İZİN VERMEM"

Ne medya ne Kongre ne de Başkan'ın kendisine zorbalık yapmasına izin vereceğini dile getiren Barr, Trump'ı tweetleriyle yargıya müdahaleyi kesmeye çağırdı:

"Artık Adalet Bakanlığı’nın suç davaları hakkında 'tweet' atmaya son vermenin zamanı geldi."

Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı


"BAŞKAN OLARAK YARGIYA MÜDAHALE HAKKIM VAR"

Ancak Trump buna da Twitter'dan yanıt verdi.

ABD Başkanı, Adalet Bakanlığı'nın müdahil olduğu davalara müdahalede bulunmanın 'yasal hakkı' olduğunu, ama bugüne dek bu hakkı kullanmadığını iddia etti.

Barr'ın "ABD Başkanı hiçbir zaman benden bir ceza davasında herhangi bir şey yapmamı istemedi" sözünü cımbızlayan Trump, "Bu, Başkan olarak bunu yapmaya yasal hakkım olmadığı anlamına gelmiyor, bu hakkım var, ama bugüne dek yapmamayı tercih ettim" dedi.

İlk etapta ABD Adalet Bakanlığı, Başkan'ın tweetiyle​ ilgili yorum yapmadı.

WİKİLİEKS'TEKİ CLİNTON BELGELERİ

Trump'ın eski dostu Stone, Mueller soruşturması sırasında, 2016 başkanlık seçimi kampanyasında Trump'ın Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın seçim kampanyasının e-postalarının hacklenip WikiLeaks'te yayımlanmasına aracılık etmekle ithamıyla karşılaşmıştı.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan cuma namazını İslamabad'da kıldı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazında Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile birlikte saf tuttu.
Koronavirüs Çin'de 14 Şubat'ı da etkiledi
Koronavirüsle savaşan Çin'de sevgililer günü hediyeleri değişti. Maske buketi, dezenfektan, mide ilacı il tercihlerden biri oldu.
Antarktika’da sıcaklık 20.7 dereceye çıktı
Dünya’nın en kurak bölgesi Antarktika’da sıcaklık 20.7 dereceye yükselirken, bilim insanları son dönemde kıtada artan sıcaklıkların buzulların erimesini hızlandırdığını belirtti.
Su altında evlendiler
Tayland’ın Trang kentinde yaşayan bir çiftin nikahı su altına kıyıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
95
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
36
Çanakkale Boğazı’nda ortaya çıkan gizemli tabaka
Çanakkale Boğazı’nda ortaya çıkan gizemli tabaka
12
Türk Telekom'u yenen Fenerbahçe Beko, kupada finalde
Türk Telekom'u yenen Fenerbahçe Beko, kupada finalde
3
Rekabet Kurulu, Google'a 98.3 milyon lira ceza kesti
Rekabet Kurulu, Google'a 98.3 milyon lira ceza kesti
8
30 yıldır binlerce kuşa evladı gibi bakıyor
30 yıldır binlerce kuşa evladı gibi bakıyor
8
'Çalıkuşu'ndan etkilendi, engelini aşıp öğretmen oldu
'Çalıkuşu'ndan etkilendi, engelini aşıp öğretmen oldu
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir