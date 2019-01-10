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Trump Kongre liderleriyle toplantıyı yarıda kesti

ABD Başkanı Trump, Hükümet'in açılmasına ilişkin Kongre üyeleriyle yaptığı toplantıyı terk etti.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 10:49..
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ABD'de, Meksika Duvarı yapılması konusunda Temsilciler Meclisi'nden onay çıkmamış ve bu nedenle Hükümet haftalarca kapalı kalmıştı.

Trump Kongre liderleriyle toplantıyı yarıda kesti

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Trump bu sürede tehditler savurmaya devam ederken, dün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak alınan haberlerden dolayı toplantının pek de iç açıcı geçmediği aşikar, çünkü Trump, toplantıyı yarıda keserek terk etti.

"ZAMAN KAYBI"

Toplantıdan sonra kendi kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Chuck ve Nancy ile toplantımızı terk ettim, tamamıyla zaman kaybı. (Hükümeti) 30 gün içerisinde açarsam Duvarı ve Çelik Bariyerleri de içeren Sınır Güvenliği'ni kabul edecek misiniz diye sordum. Nancy 'Hayır' dedi, ben de 'Bye bye' dedim, başka hiçbir şey işe yaramaz!" ifadelerini kullandı.

Trump Kongre liderleriyle toplantıyı yarıda kesti

"DEMOKRASİ BU ŞEKİLDE İŞLEMİYOR"

Görüşmenin ardından Demokrat lider Schumer ise Trump'ın kendilerinden istediğini alamadığı için toplantıyı terk ettiğini belirterek, "Bu zalimliktir. Bu katı yürekliliktir. Bu milyonlarca masum insanı piyon olarak kullanmaktır ve yanlıştır." derken Pelosi ise, ABD Başkanı Trump'ı huysuz başkan olarak tanımlayarak, "Toplantıyı mahvetti. Demokrasi bu şekilde işlemiyor." diye konuştu.

Trump Kongre liderleriyle toplantıyı yarıda kesti

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