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Trump: Koronavirüs, tıpkı grip gibi yaşlıları öldürüyor

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezini ziyaret ederek yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi alan Başkan Donald Trump, her şeye hazır olduklarını söyledi.

AA | 07.03.2020 - 07:56..
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ABD Başkanı Donald Trump ve Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkenin koronavirüsle mücadelesindeki merkezi kurumların başında gelen CDC'nin Atlanta'daki merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde teftiş etti.

Çin'de Kovid-19 vakalarının duyulmasından 7 gün sonra tüm önlemlerin alınmış olduğunu vurgulayan Trump, "Bu tür bir şeyin ne zaman patlak vereceğini bilemezsiniz. Ama virüsle ilgili her şeye hazırlıklıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Koronavirüs, tıpkı grip gibi yaşlıları öldürüyor

"TIPKI GRİP GİBİ"

İnsanların seyahat başta olmak üzere birçok konuda rahat davranmaları gerektiğini ve paniğe gerek olmadığını vurgulayan Trump, "Kovid-19, tıpkı grip gibi, fiziksel olarak zayıf olan yaşlı insanları öldürüyor." diye konuştu.

Kovid-19'u daha hafif atlatan kişilerin istatistiklere dahil edilmediğini bu nedenle de Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yüksek çıktığını savunan Trump, "Bu insanları görmüyoruz. Eğer bu insanlar hesaba katılırsa, istatistikler daha iyi olur. Çünkü birçok kişi iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Trump: Koronavirüs, tıpkı grip gibi yaşlıları öldürüyor

Trump, insanlarla virüs hakkında konuştuğunda, "Bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsunuz?" sorusuna maruz kaldığını belirterek, "Belki de doğal bir yeteneğim vardır. Belki de başkan olmak yerine doktor olmalıydım. Benim amcam da Massachusetts Teknoloji Enstitüsünü (MIT) kazanmıştı ve süper dahiydi." diye konuştu.

Bakan Azar da 4 milyon Kovid-19 testinin gelecek hafta sonuna kadar hazır olacağını kaydetti.

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