Londra’daki NATO zirvesinde, Trump’ın Fransız Cumhurbaşkanı Macron’a verdiği cevap, dünya basınının gündemine oturdu.

İki liderin, DEAŞ ve Suriye konusunda gazetecilere açıklamalarda bulunduğu sırada Trump, Avrupa Birliği tarafından geri alınmaları beklenen DEAŞ’lı teröristlerden konu açtı.

MACRON, DEAŞ SORUSUNDAN RAHATSIZ OLDU

Trump, Macron’a "Suriye'de tutuklu olan birçok DEAŞ’lı terörist var ve birçoğu Birçoğu Fransa ve İngiltere’den terör örgütüne katıldı. Birkaç DEAŞ’lıyı geri almak ister misin? Onları sana verebilirim. İstediğin kadar alabilirsin" ifadelerini kullandı.

Soru karşısında afallayan Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’ı ciddi olmaya davet ederek konuyu iade söylemlerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı VİDEO

Macron uzun uzadıya dolandırarak konuyu değiştirmeye çalışması ise Trump’ın gözünden kaçmadı.

"HAYATIMDA DUYDUĞUM EN BOŞ CEVAP"

Trump, Macron'un uzun yanıtının ardında kendine dönerek, "İşte o, bu yüzden çok iyi bir politikacı. Çünkü bu hayatımda duyduğum en içi boş cevaplardan biriydi" dedi.

Trump’ın bu hamlesinin ardından bir cevap veremeyen Macron, dünya basını tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.