taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7484
Euro
6.3737
Altın
1483.13
Borsa
107165.54
Gram Altın
274.206
Bitcoin
41135.8

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

NATO zirvesi için Londra’da toplanan dünya liderlerinin gündemi, oldukça hareketliydi. ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki atışma ise, gündeme damgasını vurdu.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 10:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

Londra’daki NATO zirvesinde, Trump’ın Fransız Cumhurbaşkanı Macron’a verdiği cevap, dünya basınının gündemine oturdu.

İki liderin, DEAŞ ve Suriye konusunda gazetecilere açıklamalarda bulunduğu sırada Trump, Avrupa Birliği tarafından geri alınmaları beklenen DEAŞ’lı teröristlerden konu açtı.

MACRON, DEAŞ SORUSUNDAN RAHATSIZ OLDU

Trump, Macron’a "Suriye'de tutuklu olan birçok DEAŞ’lı terörist var ve birçoğu Birçoğu Fransa ve İngiltere’den terör örgütüne katıldı. Birkaç DEAŞ’lıyı geri almak ister misin? Onları sana verebilirim. İstediğin kadar alabilirsin" ifadelerini kullandı.

Soru karşısında afallayan Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’ı ciddi olmaya davet ederek konuyu iade söylemlerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı VİDEO

Macron uzun uzadıya dolandırarak konuyu değiştirmeye çalışması ise Trump’ın gözünden kaçmadı.

"HAYATIMDA DUYDUĞUM EN BOŞ CEVAP"

Trump, Macron'un uzun yanıtının ardında kendine dönerek, "İşte o, bu yüzden çok iyi bir politikacı. Çünkü bu hayatımda duyduğum en içi boş cevaplardan biriydi" dedi.

Trump’ın bu hamlesinin ardından bir cevap veremeyen Macron, dünya basını tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

287
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

107
Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

47
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

208
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

35
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

149
Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir