Trump: Meksika sınırını tümüyle kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika- ABD sınırı için yaptırmak istediği duvar için Temsilciler Meclisi ani bir kararla geçtiğimiz günlerde toplanmıştı.

HÜKÜMET 6 GÜNDÜR KISMEN KAPALI

Duvar için 5.7 milyar dolarlık ödenek talebi henüz kabul edilmezken bütçe krizi nedeniyle federal hükümet 6 gündür kısmen kapatıldı. Bu süreçte Trump tehditler savurmaya devam ediyor.

'KAPATIRIM' TEHDİDİ

Trump, Senato'daki Demokrat Partililere bütçeyi onaylatmak için baskıyı arttırdı. Trump, "Ya bunları verirsiniz ya da güney sınırını tümüyle kapatırım." restini çekti.

"MEKSİKA İLE TİCARETTE PARA KAYBEDİYORUZ"

Trump, "Birleşik Devletler, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında Meksika ile ticarette oooo kadar çok para kaybediyor ki, yılda 75 milyar dolardan fazla kaybediyor, (buna sözkonusu miktarın kat be kat fazlası uyuşturucu parasını katmıyorum bile), güney sınırını kapatmayı ben 'kar etme operasyonu' diye değerlendiririm." diye konuşmuştu.

Meksika- Amerika sınırını atlayarak geçtiler İZLE



MEKSİKALILAR ABD SINIRINA KAÇAK GEÇİYOR

Bu olayın ardından Trump'ın ikazlarını umursamayan Meksikalılar engeli aşmaya devam ediyor.