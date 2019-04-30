Trump Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan edebilir

3 Temmuz 2013 akşamı Abdulfettah Sisi Mısır'da darbe yaptı. Yıllardır Mısır'ı yöneten Sisi, 2030'a kadar görevde kalmasını sağlayan anayasal değişiklikleri de referandumla onaylattı.

Sisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı, başta ABD olmak üzere dünya ülkelerine terör örgütü ilan ettirerek kendisini meşrulaştırmanın yollarını arıyordu.

TRUMP'IN SÖZÜNDEN ÇIKMIYOR

Bu kapsamda Sisi, ABD ve AB ülkeleriyle ilişkilerini iyi tutma çabasına girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sözünden çıkmayan Sisi, Müslüman Kardeşler konusunda yeni bir adım attı.

TOPLANTIDA SÖYLEDİ

Sisi, Trump ile basına kapalı bir ortamda gerçekleştirdiği toplantıda Müslüman Kardeşler'in terör örgütü ilan edilmesini istedi. Amerikan The New York Times gazetesi bu haberi okurlarına sundu.

OLUMLU YANIT VERDİ

Haberde Trump'ın darbeci lidere olumlu yanıt verdiği belirtildi.