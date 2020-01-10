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Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'daki ulusların da NATO'ya dahil edilmesi gerektiğini dile getirirken 'NATO-ME' adında yeni bir ittifak önerisinde bulundu.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 04:36..
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Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stroltenberg ile NATO'nun Orta Doğu'daki süreçlere daha fazla müdahil olması konusunda iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

"NATO Orta Doğu'da daha fazla devreye girmeli. Dünkü konuşmamızda Genel Sekreterin bundan heyecan duyduğunu da gördüm." ifadesini kullanan Trump, Orta Doğu'da görev yapacak NATO unsurları için "NATO-ME" (Orta Doğu/Middle East) şeklinde bir isim önerisi bile olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'da bütün yükün kendi omuzlarında olduğunu ve bunun adil olmadığını söyleyen Trump, "NATO genişlemeli ve Orta Doğu'yu da dahil etmeli kesinlikle" dedi.

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

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