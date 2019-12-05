taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7506
Euro
6.3765
Altın
1474.54
Borsa
107701.32
Gram Altın
272.58
Bitcoin
41491.16

Trump: O rapor bir şaka

ABD Başkanı Donald Trump, görevden azil sürecine yönelik hazırlanan rapor için 'şaka' dedi.

İHA | 05.12.2019 - 01:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Demokratların görevden alma raporunun liyakatsiz bir şaka olduğunu belirterek, duruşmanın ülke dışında olduğu sırada yapılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, görevden alma sürecine yönelik konuştu -1

DEMOKRATLAR: "TRUMP, KONGRE'Yİ ENGELLEME PEŞİNDE"

Demokratlar ise Trump’ın yeniden seçilme şansını artırmak için dış müdahale talep ettiğini belirterek, ulusal güvenliği zayıflattığını öne sürdü. Başkan Trump’ın Kongreyi engellemek için benzeri görülmemiş bir kampanya emrettiğini iddia eden Demokratlar, dün yaptıkları açıklamada milletvekillerinin resmi görevden alma suçlamasını temel olarak kullanacaklarını bildirdi.

TRUMP: "DEMOKRATLAR GERÇEKTEN ÜLKEMİZİ SEVİYOR MU"

Trump, İngiltere’de düzenlenen NATO zirvesinde söz konusu iddialar için, “Hiç bir önemi yok” açıklamasını yaparak bu hareketin Cumhuriyetçileri arkasında birleştirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Demokratları işaret ederek, “Aslında ülkemizi seviyorlar mı?” diye de ekledi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

5
Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler grev yaptı

Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler grev yaptı

15
İstanbul'a 10 ayda 12 milyondan fazla yabancı turist

İstanbul'a 10 ayda 12 milyondan fazla yabancı turist

3
Trump: O rapor bir şaka

Trump: O rapor bir şaka

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir