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Trump, Paskalya etkinliğine damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, etkinlikte çocuklara Meksika'ya inşa ettirdiği duvarı anlattı.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 16:17..
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Dün Beyaz Saray, Paskalya Yortusu için düzenlenen bir etkinlikle renklendi. Düzenli olarak her sene düzenlenen bu etkinliğe eşiyle birlikte katılan Donald Trump'ın açıklamaları yine güne damgasını vurdu.

Trump, Paskalya etkinliğine damga vurdu

MEKSİKA DUVARI İNŞA EDİLİYOR

Çocuklarla zaman geçirip, onlarla oyunlar oyanayan ABD Başkanı Trump'a çocuklardan biri Meksika'ya inşa edilecek duvarı sordu. Trump ise kameralar karşısında adeta gururlanarak, "Şu anda inşa ediliyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

Trump, Paskalya etkinliğine damga vurdu

BU ÇOCUK MUHAFAZAKAR OLACAK

Açıklamalarına devam eden Trump, “Burada genç bir arkadaş, ‘duvarı inşa etmeye devam et’ diyor. Buna inanabiliyor musunuz? Bir gün muhafazakâr olacak.” diye konuştu.

Trump, Paskalya etkinliğine damga vurdu

DUVAR KONGRENİN ENGELİNE TAKILMIŞTI

Trump, Başkanlık seçimlerinde henüz adayken Meksika Duvarı'nı inşa edeceğini söylemişti. Başkan olarak göreve geldikten sonra ise bu karar, Kongre’nin engeline takılmıştı.

Duvarın inşası için önerilen 5.7 milyar dolarlık finansmanın alınamaması nedeniyle ABD hükümeti 35 gün süreyle kapalı kalmıştı. Bu konuda ısrarını sürdüren Trump, şubat ayında Kongre’yi bypass etmişti.

Trump, Paskalya etkinliğine damga vurdu

Trump, Paskalya etkinliğine damga vurdu

Trump, Paskalya etkinliğine damga vurdu

Trump, Paskalya etkinliğine damga vurdu

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