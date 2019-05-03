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Trump Putin görüşmesi telefonda 1,5 saat sürdü

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, bir saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İHA | 03.05.2019 - 20:40..
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Trump Putin görüşmesi telefonda 1,5 saat sürdü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünya üzerinde son günlerde gelişen olayları değelendirmek için telefon görüşmesi yaptılar.

Venezula'da gerçekleşen darbe girişimi, Ukrayna ve Kuzey Kore olmak üzere 3 başlık altında konuşan liderlerin gçrüşmesi 1,5 saat sürdü.

PUTİN VENEZUELA KONUSUNDA GERİ ADIM ATMADI

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin ve Trump’ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Venezuela’daki durumun ele alındığı görüşmede, Putin’in, ülkede sadece halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini vurguladığı bilgisine yer verildi.
Putin, Venezuela’nın içişlerine müdahale edilmesi veya ülke yönetiminin güçle değiştirilmesinin, krizin çözümüne yönelik siyasi çözüm ümidine darbe vuracağını söyledi.

KİM İLE PUTİN GÖRÜŞMESİ TRUMP2IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Görüşmede, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi veren Putin, üzerine düşen adımları atan Pyongyang yönetimine yönelik yaptırım baskısının hafifletilmesi çağrısında bulundu.

UKRAYNA İLE RUSYA ARASINDAKİ DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamaya göre iki lider, Ukrayna’da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeleri de ele aldı. Rus tarafı, Kiev yönetiminin Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunda gerçekçi adımlar atılması gerektiğini savundu.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, çeşitli alanlarda karşılıklı temasların tekrar etkin hale getirilmesi için adımlar atılmasının gerekliliği teyit edildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin, nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni bir anlaşma olasılığını istişare ettiklerini söyledi.
Görüşmede ayrıca, Trump, Venezuela’da yönetimin barışçıl bir şekilde değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

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