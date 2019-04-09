Trump Sisi ile bir araya geldi

Mısır'ın başına darbe ile gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ABD'ye ziyaret gerçekleştirdi. Trump, Sisi'nin yaptığı tüm işlerden memnun olduğunu söyledi.

TRUMP DÖNEMİNDE İKİNCİ ZİYARET

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Trump döneminde ABD’yi ikinci kez ziyaret ediyor. İlk ziyaretini Trump’ın göreve gelmesinden birkaç ay sonra Nisan 2017’de gerçekleştirmişti.

Trump ile bir araya gelmeden önce Sisi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump’ın kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ile görüştü.

ZİYARETİN KONUSU LİBYA

Ziyaretin Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci Halife Hafter’in geçen perşembe Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklaması ve İsrail Rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadinin ardından gelmesi ziyaretin önemini artırıyor.

Uzmanlar, Sisi’nin temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen Filistin - İsrail barış anlaşmasının değerlendirileceği konusunda hemfikir.

ABD Başkanı Trump’ın kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner geçen Şubat ayında yaptığı açıklamada, İsrail’deki genel seçimlerin ardından (bugün) Washington’un anlaşmayla ilgili planını Filistin ve İsrailli taraflara sunacağını ve iki tarafın da geri adım atması gerektiğini söylemişti.