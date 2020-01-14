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Trump: Süleymani'nin 20 yıl önce ölmesi gerekti

ABD Başkanı Donald Trump; Kasım Süleymani mevzusunun, kendisi öldürdüğü için medyada bu kadar abartıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 09:43..
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Trump: Süleymani'nin 20 yıl önce ölmesi gerekti

İranlı komutan Kasım Süleymani, Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füze saldırısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla öldürülmüştü.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin etkilerinin, ABD'nin iç siyasetine uzanması kaçınılmazdı.

ABD’de Cumhuriyetçiler saldırıyı desteklerken, demokratlar bölgede gerilim arttığı için kaygılı olduklarını dile getirmişlerdi.

Trump, Süleymani'nin 20 yıllık kötü bir geçmişinin olduğunu söyleyerek, öldürülmesini eleştiren demokratlara ve medyaya yüklendi.

"HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN DEMOKRATLAR"

ABD Başkanı, Süleymani'nin öldürülmesine karşı çıkan ve zamansız bulan demokratlara tepki gösterdi. Trump konuyla ilgili şu tweet'i attı; "Demokratlar ve yalancı medya, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani'yi mükemmel bir insanmış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik veya askeri alanda yaptığım her şey aşırı sol demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan demokratlar".

"YALANCI HABER MEDYASI VE DEMOKRAT ORTAKLARI"

Öte yandan medyaya yüklenen Trump; "Yalancı haber medyası ve demokrat ortakları, Süleymani'nin ABD'ye yönelik yakın bir saldırı girişimi içinde olup olmadığını araştırıyor. Cevap, güçlü bir evet, ancak Süleymani korkunç bir geçmişe sahip olduğu için bunun bir önemi yok." dedi.

Trump: Süleymani'nin 20 yıl önce ölmesi gerekti

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