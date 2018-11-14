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Trump Suudi Arabistan Büyükelçisi adayını açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın büyükelçi adayının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında uzun yıllar görev yapan John Abizaid olduğunu duyurdu.

AA | 14.11.2018 - 09:05..
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi adayının John Abizaid olduğu duyuruldu.

ASKER KÖKENLİ BÜYÜKELÇİ ADAYI

John Abizaid'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun süreli görev yapmış asker unvanını elinde bulundurduğu vurgulanan açıklamada, emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında danışmanlık yaptığı belirtildi.

ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını ise bu ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvad Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.

Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senato'nun onayından geçmesi gerekiyor.

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