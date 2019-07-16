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Trump: Türkiye ile olan durum adil değil

ABD Başkanı Trump: "Türkiye ile olan durum adil değil çünkü Türkiye Patriot almak istedi fakat ABD onları Türkiye’ye satmadı." dedi.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 19:59..
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Trump: Türkiye ile olan durum adil değil

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Ankara'ya sevkiyat sonrası ilk kez konuştu.

Trump, "Türkiye ile olan durum adil değil çünkü Türkiye Patriot almak istedi fakat ABD onları Türkiye’ye satmadı.

Türkiye ile ilgili durum çok karışık, konuşmaya devam ediyoruz.

Türkiye 100den fazla F-35 siparişi verdi ama daha fazla alamaz çünkü Rusya'dan savunma sistemi aldılar." ifadelerini kullandı.

S-400 hava savunma sisteminin, sevkiyatı devam ediyor VİDEO

S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

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