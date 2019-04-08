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Trump, vergi beyannamelerini paylaşmaktan vazgeçti

Beyaz Saray, Demokrat Partililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamelerini 'asla görmeyeceğini' duyurdu.

İHA | 08.04.2019 - 02:10..
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ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde belgeleri kamuoyuna açıklama sözü vermişti ancak fikrini değiştirdi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada, Demokrat Partili milletvekillerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın gelir beyanlarını “asla görmeyeceklerini” söyledi.

Trump, vergi beyannamelerini paylaşmaktan vazgeçti

"ANLAYAMAYACAĞINIZ KADAR KARMAŞIK"

Bir Başkanlık geleneğini reddeden Trump, bu belgelerin “denetim altında” olduğu ve “insanların onları anlayamayacağı” kadar karmaşık olduğunu savunmuştu.

DEMOKRATLAR SORUŞTURMA AÇACAK

Ancak, geçen Ocak ayında Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, İstihbarat Komitesi tarafından söz konusu belgelerin teslimini talep eden bir soruşturma açacakları sözünü verdi.

Muhalefet, Trump’ın mali detaylarının Rusya’nın 2016’daki başkanlık seçimlerindeki müdahalesine ışık tutabileceğine inanıyor. İktidardaki Cumhuriyetçiler ise Başkan’ın imajını etkileyebilecek detayların ortaya çıkabileceğini iddia ederek belgelerin açıklanmasına karşı çıkıyor.

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