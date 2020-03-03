Trump, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla Yunanistan sınırına dayanan göçmenlerle ilgili bu kez ABD Başkanı Donald Trump'tan bir hamle geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşen Trump, göçmenlerin alınmamasıyla ilgili desteğini açıkladı.

TRUMP, YUNAN GÜVENLİĞİNİ DESTEKLEDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede Başkan Trump, Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik sağlama çabalarını desteklediğini belirtti. Ayrıca Trump, Avrupa'ya büyük göçmen hareketliliği konusunda Yunanistan'ı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik etti." denildi.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 117 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler, gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.