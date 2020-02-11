taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0267
Euro
6.5805
Altın
1569.37
Borsa
118392.73
Gram Altın
304.018
Bitcoin
58956.18

Trump’a göre koronavirüs salgını havalar ısınınca bitecek

Dünya genelinde büyük bir korkuya neden olan ve şu ana kadar 1017 kişiyi öldüren koronavirüs salgınına dair konuşan Trump, virüsün nisan ayında kuvvetini azaltacağını öngördü.

AA | 11.02.2020 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Trump’a göre koronavirüs salgını havalar ısınınca bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında havaların ısınmasıyla Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulacağını savundu.

Trump, yarın ön seçimlerin yapılacağı New Hampshire eyaletinde düzenlediği miting öncesinde Fox televizyonuna, Çin ile ikili ilişkileri ve yeni tip koronavirüs salgınını değerlendirdi.

TAM TARİH VERDİ

Çin'in virüs salgınıyla ilgili gayet profesyonelce davrandığını vurgulayan Trump, "Çin'in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur." diye konuştu.

Trump’a göre koronavirüs salgını havalar ısınınca bitecek

"EN İYİ UZMANLARIMIZI ÇİN'E GÖNDERDİK"

Trump, ABD'nin virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan bölgesine Dünya Sağlık Örgütü uzmanları gönderdiğine işaret ederek, "Çin ile yakından çalıştığımızı söyleyebilirim. Oraya en iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump’a göre koronavirüs salgını havalar ısınınca bitecek

İlginizi Çekebilir
Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı
Rusya’da bir yolcu yanlış metroya binince acil durum kilidini kullanıp kendini dışarı attı.
Afganistan'da canlı bombalı saldırı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen intihar saldırısı sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı
Çin'de, son 24 saat içerisinde 108 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 867 milyon dolar değerinde 'Birleşik Hava Savunma Silah Sistemi' satışına onay verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
185
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
154
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
128
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
67
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
161
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
24
Elon Musk: Facebook'u silin gitsin
Elon Musk: Facebook'u silin gitsin
20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir