Trump'ın azil sürecine Pelosi karşı çıktı

Demokrat Parti'nin bazı yetkililerinden yükselen sesler, Trump'ın ABD başkanlığını tehlikeye atacak cinsten. Hatta Trump'ın 'gayrimeşru Başkan olduğu', 'azledilmesi için yasal temelinin oluşması gerektiği' gibi ifadeler kulislerde dolaşır oldu.

O BUNA DEĞMEZ

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump için dolaşan karar hakkında açıklamalarda bulundu. Washington Post'a röportaj veren Pelosi, "Azil ülkeyi o kadar bölücü ki, çok mecbur kalmadıkça, çok karşı konulmaz olmadıkça ve her iki parti tarafından talep edilmedikçe, bence o yola girmemeliyiz, çünkü ülkeyi böler. Ve o (Trump) da buna değmez." diyerek adeta Trump için sarf edilen iddiaları püskürttü.

BEN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM

"Ama herkes şu ufak olguyu hatırlamalı ki, ben yanlış hiçbir şey yapmadım, ekonomi ve işsizlik en iyi düzeylerde, ordu ve gazilerin durumu şahane ve daha pek çok başarı var." diye devam eden Trump, "Pek çoklarına göre tarihteki en başarılı ilk iki yıla sahip Başkan'ı hele de yanlış hiçbir şey yapmamışken nasıl azledersiniz? Azil 'ağır suçlar ve kabahatlar' içindir." diye çıkıştı.