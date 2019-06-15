Trump'ın bayrak pozu alay konusu oldu

Attığı her adım gündem haline gelen, kimilerince eleştirilen kimileri tarafından ise takdir edilen Donald Trump'ın bayrak gününde verdiği poz, sosyal medyada alay konusu oldu.

DALGA GEÇTİLER

14 Haziran Bayrak Günü paylaşımı için seçilen fotoğraf, Twitter kullanıcılarını şaşırttı. Trump da fotoğrafı hesabından paylaştı.

Fotoğraf, 1 yıl önce çekilmişti. Trump, yaptığı bir konuşmanın ardından, henüz salondakiler konuşmayı alkışlarken sahneyi boydan boya geçip yanda duran Amerikan bayrağına sarıldı ve yüzünde gülümsemeyle salondakilere bakarak bir süre böyle durmuştu. Bu anın videosu kısa sürede popüler olmuş, sosyal medyada yayılmıştı. Trump'ın verdiği bu poz senei devriyesinde yeniden alay konusu oldu.