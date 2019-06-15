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Trump'ın bayrak pozu alay konusu oldu

Sosyal medya kullanıcıları, Beyaz Saray’ın Twitter hesabında yayınlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD bayrağına sarılırken çekilen fotoğrafla dalga geçti.

İHA | 15.06.2019 - 03:21..
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Attığı her adım gündem haline gelen, kimilerince eleştirilen kimileri tarafından ise takdir edilen Donald Trump'ın bayrak gününde verdiği poz, sosyal medyada alay konusu oldu.

Trump'ın bayrak pozu alay konusu oldu

DALGA GEÇTİLER

14 Haziran Bayrak Günü paylaşımı için seçilen fotoğraf, Twitter kullanıcılarını şaşırttı. Trump da fotoğrafı hesabından paylaştı.

Trump'ın bayrak pozu alay konusu oldu

Fotoğraf, 1 yıl önce çekilmişti. Trump, yaptığı bir konuşmanın ardından, henüz salondakiler konuşmayı alkışlarken sahneyi boydan boya geçip yanda duran Amerikan bayrağına sarıldı ve yüzünde gülümsemeyle salondakilere bakarak bir süre böyle durmuştu. Bu anın videosu kısa sürede popüler olmuş, sosyal medyada yayılmıştı. Trump'ın verdiği bu poz senei devriyesinde yeniden alay konusu oldu.

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