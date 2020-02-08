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Trump’ın eşcinsel rakibi başkanlık yarışında arayı açıyor

Cinsel kimliğiyle ABD’de büyük bir kesim tarafından desteklenen Demokrat Parti aday adayı Pete Buttigieg, başkanlık ön seçimlerde en yakın rakiplerini geride bırakmış durumda.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 16:54..
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Trump’ın eşcinsel rakibi başkanlık yarışında arayı açıyor

ABD başkanlık seçimlerinde Trump’a rakip olacağını açıklayan Demokrat Partili Pete Buttigieg, Amerika’da özellikle genç nüfusun desteğiyle oy potansiyelini her geçen gün artırıyor.

ŞİMDİDEN EN YAKIN İKİ RAKİBİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

37 yaşındaki genç isim, ABD Başkanlık seçiminin önemli etaplarından olan Iowa’daki parti ön seçiminde ilk sonuçlara göre en güçlü aday Bernie Sanders ile yakın oy oranına sahip.

Trump’ın eşcinsel rakibi başkanlık yarışında arayı açıyor

Iowa’daki ilk sonuçlara göre Buttigieg, Sanders’ı çok az farkla geride bırakarak, diğer bir öenmli aday olan Joe Biden’ı da üçüncü sıraya attı.

AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPTI

Daha önce ABD Donanması’nda is istihbarat görevlisi olarak Afganistan’a giden ve 29 yaşındayken belediye başkanlığı yapan Buttigieg, bunların yanı sıra açıkça eşcinsel olduğunu söyleyen ilk başkan aday adayı.

Trump’ın eşcinsel rakibi başkanlık yarışında arayı açıyor

EŞİ, BEYAZ SARAY'IN İLK "CENTİLMEN"İ OLACAK

Özellikle eşcinseller tarafından oldukça desteklendiği gözlenen Buttigieg’ın, 30 yaşındaki öğretmen Chasten Glezman ile evli olduğu biliniyor.

Trump’ın eşcinsel rakibi başkanlık yarışında arayı açıyor

Başkan seçilmesi halinde eşiyle Beyaz Saray’a taşınacak olan Buttigieg’ın eşi de böylelikle ABD tarihinde "First Gentleman" unvanını alacak ilk isim olacak.

Trump’ın eşcinsel rakibi başkanlık yarışında arayı açıyor

İYİ DERECEDE ARAPÇA KONUŞUYOR

Oxford Üniversitesi ve Harvard mezunu olan Buttigieg aralarında Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapçanın da olduğu birçok dil biliyor.

Trump’ın eşcinsel rakibi başkanlık yarışında arayı açıyor

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