Trump'ın İran savaşının başı ve sonundaki halleri gündem oldu

Tüm dünya bu haberi bekliyordu.

ABD ile İran kalıcı barış anlaşması konusunda uzlaşma sağladı.

Resmi imzaların cuma atılacağı duyurulurken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dijital ortamda mutabakata imza attı.

TRUMP: ANLAŞMA İMZALANDI

ABD basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından duyurulan haber kısa bir süre içinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından da doğrulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Trump, burada yaptığı açıklama "Anlaşma imzalandı" dedi.

Trump duyurdu: İran ile anlaşma imzalandı

BEDEN DİLİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan anlaşma haberini duyuran ABD Başkanının beden dili dikkat çekti.

Rahat tavırları ile bilinen Trump'ın koltuğun ucunda oturduğu ve parmaklarını birleştirerek konuştuğu görüldü.

AKILLARA O FOTOĞRAFLAR GELDİ

Söz konusu görüntülerin ardından savaşın başladığı 28 Şubat'ta durum odasında savaşı takip eden Trump'ın o anları sosyal medya dolaşıma sokuldu.

Savaşın başladığı gün son derece özgüvenli ve rahat görünen Başkan Trump'ın aradan geçen 107 günde ciddi oranda değiştiği görüldü.

ÇOĞU KİŞİYE GÖRE SAVAŞIN KAZANANI İRAN

Öte yandan uzmanlar 3 aydan fazla süren savaşın kazananın İran olduğunu söylüyor.

Rejimi değiştirme umudu ile savaş başlatan Trump ve ekibi eli boş dönerken saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması ABD ekonomisinde derin yaralar açtı.