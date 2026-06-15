Trump duyurdu: İran ile anlaşma imzalandı

Son dakika gelişmesi...

ABD ile İran arasında sıcak saatler yaşanıyor.

Tam 107 gün süren savaşın resmi olarak sonunda gelindi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Washington ve Tahran yönetimleri kalıcı bir barış anlaşması konusunda uzlaşma sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Cuma günü imzalanacağını duyurdu.

İMZALAR ATILDI

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD basınından bir son dakika açıklaması geldi.

ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde iki ülkenin mutabakat zaptını imzaladığı belirtildi.

DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edinilen bilgiye gçre ABD Başkan Yardımıcı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhamed Bakır Kalibaf, dijital ortamda mutabakat metnine imzaları attı.

ABD'li yetkili anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik ambargoları kaldıracağını söyledi.

TRUMP, GÖRÜŞME SIRASINDA DOĞRULADI

İmzaların atılmasının hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Trump, burada anlaşmaya ilişkin konuştu.

ABD Başkanı yaptığı konuşmada basında çıkan haberleri doğrulayarak "Anlaşma imzalandı" dedi.

"İRAN'LA İMZA TÖRENİNE KATILABİLİRİM"

İranla gerçekleştirilecek imza töreni için İsviçre'ye gidebileceğini söyleyen Trump, işleri büyük oranda Vance'in yürüteceğini söyledi.

Trump açıklamasında "JD Vance gidecek. Ben de gidebilirim, gitmeyede bilirim" dedi.

"İLİŞKİLER İYİLEŞMEZSE SAVAŞA DÖNERİZ"

İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ve bunun temel anlaşmazlık olduğunu söyleyen Trump, " İran ile iyi ilişkiler istiyoruz.

Bu gerçekleşmezse savaşa geri döneriz, umarım böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

PİYASALARDA YÜKSELİŞ YAŞANDI

Altın fiyatları anlaşmanın duyurulmasının ardından yükselişe geçti.

Dolar/TL kuru ise hafif bir düşüşle 46,2623 liraya gerilerken Brent petrol fiyatı ise yüzde 4,34 geriledi.

ABD-İran arasındaki olumlu hava altın fiyatlarını yükseltti

HÜRMÜZ BOĞAZI 19 HAZİRAN'DA GEMİLERİN GEÇİŞİNE AÇIK OLACAK

Trump'ın açıklamasına göre, anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına başlanacak.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Boğaz, yeniden uluslararası deniz taşımacılığına açılacak.

ABD Başkanı Trump: Petrol yüklü birçok gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ANLAŞMA LÜBNAN'I DA KAPSIYOR

Öte yandan İranlı yetkililerden gelen açıklamalarda mutabakat metninin Lübnan'ı da kapsadığı belirtildi.

Beyaz Saray cephesinden ise bu açıklamaları yalanlayan herhangi bir duyuru gelmedi.