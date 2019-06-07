taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7965
Euro
6.5767
Altın
1345.67
Borsa
93569.98
Gram Altın
250.894

Trump'ın şişme bebeği bu kez de İrlanda'da

ABD Başkanı Donald Trump, temaslarda bulunmak üzere 2 günlük ziyaret düzenlediği İrlanda’da protesto edildi.

İHA | 07.06.2019 - 13:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Trump'ın şişme bebeği bu kez de İrlanda'da

Üç günlük İngiltere ziyaretinde son olarak Normandiya Çıkarması yıldönümü törenlerine katılan ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda’ya geçti.

Trump, başkan olarak ilk kez ziyaret ettiği İrlanda’da protestolarla karşılandı.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Trump, Başkent Dublin’de geniş kitleler tarafından protesto edildi. İki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak olan Trump’a karşı eyleme 10 bin kişi katıldı.

“Donald Trump defol”, “Sesimizi duy”, “Donald Trump hoş gelmedin” sloganlarının yükseldiği protesto gösterisinde, sembol haline gelen Trump balonu da yer aldı.

Eylemin ardından binlerce kişi Dublin’in meşhur O'Connell Caddesi'ne yürüdü.

Trump, İrlanda’da protesto edildi VİDEO


Trump'ın şişme bebeği bu kez de İrlanda'da

Trump'ın şişme bebeği bu kez de İrlanda'da

Trump'ın şişme bebeği bu kez de İrlanda'da

Trump'ın şişme bebeği bu kez de İrlanda'da

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

114
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

165
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

148
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

332
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

457
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir