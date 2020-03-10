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Trump'la görüşen 2 vekilde korona vakası

ABD Başkanı Trump'ın koronadan karantinaya alınan 2 vekille görüşmesi, Amerikan medyasında "Korona Trump'a çok yakın" yorumlarını getirdi.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 13:33..
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Dünyaya hızla yayılmaya devam eden ölümcül virs korona, dünya üzerindeki liderleri de etkiledi.

Son verilere göre Amerika’da korona virüs vaka sayısı 722 ve ölenlerin sayısı da 26 oldu.

Bu arada Trump’ın korona virüs salgınını önemsiz gösterme çabası Amerikan kamuoyunda geniş eleştirilere yol açtığı anlaşılıyor.

SENATO'DAN 2 KİŞİDE ÇIKTI

Amerika’da iki cumhuriyetçi temsilci Doug Collins ve Matt Gaetz karantina altına alındıklarını açıkladı.

Trump'la görüşen 2 vekilde korona vakası

İki temsilci geçen ay muhafazakarların konferansında koronavirüse yakalandığı kesinleşen biriyle temasta bulundukları yüzünden bu kararı aldıklarını belirtti.

Trump'ın tokalaştığı milletvekilinde koronavirüs çıktı İZLE


TRUMP'LA DA GÖRÜŞTÜLER

Collins geçen Cuma günü Trump’la tokalaştı, Gaetz de geçen Pazartesi günü ABD Başkanı Trump’a Başkan uçağında eşlik etti.

Beyaz sarayın yeni personel şefi Mark Meadows de muhafazakarların konferansına katıldıktan sonra kendini karantinaya aldı.

Trump'la görüşen 2 vekilde korona vakası

TRUMP TEST YAPTIRMADI

Beyaz saray basın sekreteri Stephanie Grisham Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs testi yaptırmadığını belirtti.

Trump Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığı ile ilgili soruya cevap vermeden toplantı salonunu terk etti.


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